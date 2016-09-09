Суд удовлетворил крупный иск ВТБ к ТГК-2 и группе «Синтез»

Арбитражный суд Москвы принял решение удовлетворить иск банка ВТБ на 10,9 млрд руб. к энергокомпании ТГК-2 и ее поручителю по кредиту группе «Синтез», передал в пятницу «Интерфакс» из зала суда.

ВТБ подал иск к ТГК-2 на 9,8 млрд руб. в феврале. В 2014 г. генерирующая компания взяла кредит в ВТБ на сумму 9,5 млрд руб. сроком на пять лет, следует из отчета компании. Ставка по кредиту составила 14%, он был привлечен на рефинансирование и выкуп имущества из залога. Весной стало известно, что ВТБ повысил процентную ставку для ТГК-2 до 21,5%. По итогам III квартала 2015 г. по нему была допущена просрочка сроком 27 дней, говорится в отчете ТГК-2.

ТГК-2 нарушила лишь одно из кредитных условий — была допущена разовая просрочка выплат текущих процентов, говорил представитель компании. Она объяснялась кассовым разрывом и была устранена при первой же возможности, объясняет он. Компания находится в переговорном процессе с ВТБ и надеется на достижение договоренностей, подчеркнул представитель ТГК-2.

Сумма иска включает кредит, проценты и пени по нему, отмечал представитель банка. ВТБ будет добиваться полного возврата кредитных средств в соответствии с российским законодательством, подчеркивает он.

В декабре ТГК-2 лишилась своего гендиректора Андрея Королева. В начале месяца он был объявлен в федеральный розыск по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, а затем решением суда отстранен от должности.

ТГК-2 включает в себя генерирующие предприятия в шести российских регионах (Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Ярославской областях) общей установленной мощностью 2,56 ГВт. По итогам первого полугодия 2015 г. выручка компании составила 16,7 млрд руб. (убыток — 469,7 млн руб.). За 2015 г. выручка ТГК-2 по МСФО составила 31,2 млрд руб., а чистый убыток — 3,2 млрд руб.