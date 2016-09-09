«Белая дача» хочет возобновить работу совместного предприятия в Турции

Агрохолдинг «Белая дача» хочет возобновить работу совместного предприятия с турецкими партнерами по выращиванию салата айсберг. Ранее производство было приостановлено на фоне ухудшения отношений между Россией и Турцией, передает ТАСС со ссылкой на председателя наблюдательного совета компании Виктора Семенова.

«К сожалению, мы уже продали там оборудование, но не успели еще закрыть предприятие. Сейчас ищем возможность возобновить, надеемся, что успеем хотя бы следующий урожай вырастить», - отметил он.

По его словам, Турция была ключевой площадкой для компании по выращиванию салата айсберг после того, как «Белая дача» решила прекратить импортировать продукцию с юга Европы.

«У нас по айсбергу зимой даже Крым нам не поможет. Сейчас попробуем в Крыму, в Кисловодске пленкой его укрыть и будем смотреть экономику. Айсберг дешевый салат и не любит, когда его укрывают. Изучаем сейчас возможности, чтобы полностью уйти от импорта, даже в январе, но пока это на уровне исследования», - говорил ранее Семенов.