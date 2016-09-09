Panasonic запустила производство телевизоров в Белоруссии

Японская корпорация Panasonic наладила производство телевизоров в Белоруссии. Об этом заявил директор дивизиона потребительской электроники компании Сергей Кожевников, передает ТАСС.

«В перспективе процент телевизоров местной сборки может достичь 80% от общего объема телевизоров Panasonic, продаваемых в Таможенном союзе», - уточнил он, добавив, что это произойдет не ранее 2017 г.

По его словам, рынок ЕврАзЭС на данный момент крупнейший в Европе. Компания собирается наладить поставки телевизоров белорусского производства во все страны бывшего СССР и ЕС.

На первом этапе Panasonic начнет выпускать в Белоруссии три модели телевизоров Viera средней ценовой категории c диагональю 24, 32 и 43 дюймов и разрешением HD и Full HD. Их стоимость будет на 10-15% ниже стоимости импортируемых моделей с аналогичными характеристиками. Телевизоры белорусской сборки появятся в продаже уже в октябре.