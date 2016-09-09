Прокуратура готовит иск к РЖД на 27 млрд рублей за загрязнение природы Подмосковья

Уголовное дело возбудили в Орехово-Зуевском районе Подмосковья по факту загрязнения водоема железнодорожными предприятиями, готовится иск с требованием возместить ущерб в 27 млрд руб., сообщает в пятницу Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«В полосе отвода железнодорожной станции Орехово-Зуево Московской железной дороги ОАО "РЖД" предприятиями железнодорожного транспорта загрязнена территория не менее 2 гектаров, включающая в себя водоем (территория завалена деревянными шпалами, в водоем производится слив нефтепродуктов). Размер вреда, причинённого водному объекту, превысил 27 млрд руб.», - говорится в релизе.

По заявлению прокуратуры, сейчас «решается вопрос о предъявлении РЖД искового заявления о понуждении к возмещению вреда окружающей среде и устранению последствий загрязнения».