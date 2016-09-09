«Транснефть» обязали приостановить поставки нефтепродуктов на Украину

«Транснефть» получила предписание о необходимости приостановить транспортировку нефтепродуктов в направлении Украины. Об этом заявил официальный представитель компании Игорь Демин, передает ТАСС.

По его словам, предписание было выдано Центральной энергетической таможней (ЦЭТ). В нем говорится об аннулировании Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России заключений, выданных российским участникам внешнеэкономической деятельности на поставку нефтепродуктов на Украину.

«В целях обеспечения законодательства России в области экспортного контроля нас просят остановить транспортировку нефтепродуктов в направлении Украины», - уточнил Демин.

«Транснефть» возобновила поставки нефтепродуктов в направлении Украины в мае 2016 г. Тогда заместитель вице-президента «Транснефти» Владимир Назаров говорил, что у компании есть заявка «Роснефти» на поставку 100 000 т дизтоплива в направлении Украины.