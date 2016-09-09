Россия собрала почти 100 млн т зерновых

Сбор зерна в России, по данным на 9 сентября, вплотную приблизился к 100 млн т (в бункерном весе, т. е. до очистки и сушки). Как сообщает Минсельхоз, намолочено на 20 млн т зерна больше, чем в прошлом году, - 99,6 млн т против 79,8 млн на аналогичную дату.

Зернобобовые культуры убраны с 36,6 млн га, что составляет 77,5% к уборочной площади (с 31,5 млн га в 2015 г.). Урожайность повысилась до 27,2 ц/га с 25,4 ц/га в 2015 г.

Пшеница обмолочена с 22,7 млн га (82,1%, с 19,1 млн га в 2015 г.). Намолочено 68,7 млн т (53,4 млн т) при урожайности 30,2 ц/га (27,9 ц/га). Ячмень убран с 7,5 млн га (90%, 6,7 млн га). Собрано 17,9 млн т (15,6 млн т), урожайность составила 23,8 ц/га (23,2 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена со 171 000 га (5,9%, 276 000 га). Собрано 866 400 т (1,4 млн т) при урожайности 50,7 ц/га (50,3 ц/га).

По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор зерна в этом году в чистом весе составит 110 млн т, при благоприятных погодных условиях - 113-116 млн т. В прошлом году было собрано 104,8 млн т зерна.