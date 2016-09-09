Билл Гейтс уступил первое место в списке богатейших людей

Лидером рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes стал основатель бренда одежды Zara Амансио Ортега. Ранее первое место принадлежало сооснователя Microsoft Биллу Гейтсу. Состояние Ортега на 22.46 мск оценивается приблизительно в $78 млрд, состояние Гейтса - в $77,6 млрд.

Рейтинг обновляется в режиме реального времени и учитывает данные биржевых торгов.

На третьем месте списка богатейших людей мира - Уоррен Баффет с состоянием в $ 66,4 млрд, на четвертом - Джефф Безос, состояние которого оценивается в $ 66,2 млрд. По мнению издания, на пятом месте рейтинга Марк Цукерберг с состоянием в $ 55 млрд, на шестом - Майкл Блумберг ($ 51 млрд).