«Росатом» начал строить вторую очередь АЭС «Бушер»

«Росатом» начал строить вторую очередь АЭС «Бушер» в Иране, передает «Интерфакс».

«Россия всегда выполняет свои обязательства перед зарубежными партнерами, вне зависимости от изменения политического климата в мире. Вторая очередь этого проекта - практический вклад "Росатома" в расширение российско-иранского сотрудничества и одновременно серьезный шаг по укреплению позиций России на мировом рынке мирных ядерных технологий в таком перспективном макрорегионе, как Ближний Восток», - заявил гендиректор российской компании Сергей Кириенко.

По плану строительство второго блока будет происходить с 2016 по 2024 г., третьего блока - по 2026 г. Суммарная мощность двух блоков должна составить 2100 МВт. Генеральный подрядчик по проекту «Бушер-2» - АО «АCЭ».