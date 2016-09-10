РЖД сохраняет интерес к греческим активам

Вице-президент РЖД Александр Мишарин заявил в кулуарах Российско-греческого форума, который проходит в Салониках, о сохраняющейся заинтересованности компании в приватизации греческих активов, передает ТАСС.

По его словам, РЖД не отказывается участвовать в приватизации порта Салоники. «Для нас интересны греческие активы, для нас интересно создание здесь транспортно-логистической сети, это входит в нашу стратегию формирования коридоров европейских, в которых мы участвуем сегодня... Работа здесь для нас интересна», - сказал Мишарин.

По его словам, российская компания будет принимать участие в реконструкции железных дорог Греции, в управлении инфраструктурой этих дорог, в том числе оперированием в будущем.