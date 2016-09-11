Анонс «Ведомостей» на 12 сентября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
из-за дела «Т плюс» под ударом может оказаться любая электроэнергетическая компания;
депутат Госдумы с 9-летним стажем, основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объяснил, почему разочаровался в парламентской работе;
ракета SpaceX могла взорваться из-за внешнего воздействия.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: за что теперь снимают с выборов кандидатов
и статью на полосе «Комментарии»: почему вопрос о количестве мандатов «Единой России» больше не важен.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».