Анонс «Ведомостей» на 12 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

из-за дела «Т плюс» под ударом может оказаться любая электроэнергетическая компания;

депутат Госдумы с 9-летним стажем, основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объяснил, почему разочаровался в парламентской работе;

ракета SpaceX могла взорваться из-за внешнего воздействия.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: за что теперь снимают с выборов кандидатов

и статью на полосе «Комментарии»: почему вопрос о количестве мандатов «Единой России» больше не важен.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».