Украина возобновила импорт газа из Польши после ремонта газопровода

Импорт Украиной газа из Польши, прерванный утром 9 сентября из-за разгерметизации газопровода на украинской территории, возобновлен в понедельник в 7.00, сообщил пресс-секретарь ПАО «Укртрансгаз» Максим Белявский.

«Сегодня в 07.00 возобновлен импорт газа из Польши, режим - 4,25 млн куб. м, загрузка коридора - 99%», - написал он в своем блоге в Facebook.

Мощность реверсного газопровода из Польши на Украину составляет 4,3 млн куб. м в сутки. В период с 1 по 7 сентября импорт газа из Польши составил 28,4 млн куб. м.