Турпоток россиян за границу снизился в первом полугодии на 28%

Количество российских туристов, выехавших за границу в первом полугодии 2016 г., снизилось на 28% по сравнению с прошлым годом. «В целом картина выезда получается яркая и интересная: с января по июнь за границу с целью туризма было совершено 3 970 500 поездок - снижение на 28%», - сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина со ссылкой на данные Погранслужбы России.

Она отметила, «что сокращение выезда связано в первую очередь с потерей рынком самых массовых направлений первой половины прошлого года - Египта и Турции». «Другие пляжные страны, как ни старались, не смогли восполнить для статистики "египетские" 1 054 600 и "турецкие" 1 031 500 поездок», - заявила Тюрина.

С конца 2015 г. Россия ограничила продажу туров и чартерные полеты в Турцию в ответ на сбитый турецкими военными российский бомбардировщик Су-24. В конце июня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган заявили о снятии ограничений. Однако чартерные рейсы между Россией и Турцией фактически были возобновлены только 27 августа 2016 г.

Полеты в Египет из России и турпоток были приостановлены после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург в конце октября 2015 г. Россия заявила о необходимости обеспечения безопасности в аэропортах Египта для возобновления авиасообщения между странами.

Стороны договорились разработать межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и изучить возможность участия экспертов России в обеспечении безопасности в аэропортах этой страны.