Суд постановил установить видеокамеры на самолетах «Победы»

Арбитражный суд Москвы признал законным предписание Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) о необходимости установить видеокамеры на самолетах авиакомпании «Победа». Таким образом, суд отказал авиакомпании в иске.

На заседании представитель «Победы» заявила, что оспариваемое предписание «незаконно, так как невыполнимо». Представитель ведомства отметил, что аналогичное предписание было выдано авиакомпании Red Wings, которая его выполнила. При этом он не смог назвать сертифицированной организации для установки видеокамер на самолетах Boeing, которыми оснащена «Победа».

Представитель авиакомпании заявила, что в России нет сертифицированных организаций, которые могут установить видеокамеры на бортах «Победы». Все лайнеры авиакомпании произведены американской корпорацией Boeing, которой необходимо произвести соответствующие изменения для установки аппаратуры, подчеркнула адвокат.

В парке же авиакомпании Red Wings самолеты российского производства, отметила она.