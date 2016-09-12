Эквадор сохраняет лидерство по поставкам цветов в Россию

За семь месяцев 2016 г. Эквадор поставил в Россию цветы на $94 млн против против $111 млн годом ранее. Это «Интерфаксу» сообщили в торгпредстве этой страны со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. В целом импорт цветов в Россию за январь-июль снизился на 20% - с $299 млн годом ранее до $241 млн.

Эквадор сохраняет лидирующую позицию по поставкам свежесрезанных цветов в Россию, несмотря на сокращение объемов, на него приходится почти 40% импорта цветов. На втором месте Италия, которая ввезла в Россию цветы за $36 млн, за ней - Кения (на $35 млн) и Колумбия (на $21 млн).

Эквадор экспортирует в Россию розы, астры и гипсофилии. Всего страна экспортирует 196 900 т цветов ежегодно.