Белоруссия предложила России три варианта ценообразования на газ

Белоруссия предложила России три варианта ценообразования на природный газ для республики. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко по итогам встречи с президентом страны Александром Лукашенко в понедельник.

Семашко напомнил, что соответствующие документы касаются доступа к газотранспортной системе, ценообразования на природный газ. Это в том числе подписанный в Астане пакет документов о Евразийском экономическом союзе, цель которого заключается в создании равных условий хозяйствования.

«Основываясь на этих базовых документах, мы проработали три возможных варианта ценообразования для Белоруссии», - отметил вице-премьер. По его словам, последний вариант обсуждался с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем на прошлой неделе.

«Завтра-послезавтра мы будем продолжать эти переговоры. Сегодня я получил поручение от президента обсудить все три возможных варианта и выбрать наиболее оптимальный для двух стран. Президент поставил очень жесткий срок: буквально за два дня - до 14 сентября включительно - мы должны выйти на подписание протокола. Затягивать дальше этот процесс нельзя. Потому что затягивание имеет издержки и политические, и экономические», - сказал Семашко.

Он отметил, что наиболее выгодным для Белоруссии был бы вариант равнодоходных цен, который в том числе заложен в ранее подписанных соглашениях.

Второй компромиссный вариант состоит в привязке к внутрироссийским ценам с рядом условий. В этой связи вице-премьер напомнил, что к 1 июля 2019 г. в ЕАЭС должны создать единый рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 г. - единый рынок углеводородов.

Третий вариант, который предложила рассмотреть Россия, предполагает определенные субсидии. «Три этих варианта мы должны обсудить и выбрать главное», - добавил Семашко.