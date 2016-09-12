Мосгорсуд снял арест с имущества экс-гендиректора «Русгидро» Евгения Дода

Мосгорсуд прекратил производство по жалобе на арест имущества экс-гендиректора «Русгидро» Евгения Дода, обвиняемого в крупной растрате, сообщает «Интерфакс». Тем самым суд удовлетворил ходатайство СКР, который самостоятельно снял арест с имущества Дода. Следователь попросил прекратить производство по жалобе, «так как отпал предмет производства» - арест имущества Дода уже отменен.

Имущество Дода и его родственников было арестовано 14 июля по решению Басманного суда. Под обеспечительный арест попали девять земельных участков в Мытищинском районе Подмосковья, жилой дом 400 кв. м., находящийся в том же районе, четыре квартиры в Москве, хозблок и машиноместо.

По версии следствия, после утверждения финансового отчета «Русгидро» Дод и начальник департамента корпоративного учета и отчетности компании Евгений Финкель вместе с неустановленными лицами изготовили, а Дод подписал приказ «О специальном премировании членов правления ОАО «Русгидро» по итогам 2013 г.», начислив себе специальную премию в размере 353,21 млн руб., неправомерно завысив ее размер не менее чем на 73,2 млн руб. Источник ТАСС в начале августа сообщил, что Дод вернул «Русгидро» 73 млн руб., которые собрали его родственники.

Дод и Финкель были задержаны 22 июня.