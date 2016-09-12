Россия и Индия осенью подпишут договор о строительстве пятого и шестого блоков АЭС «Куданкулам»

Россия и Индия согласовали соглашение о строительстве пятого и шестого блоков АЭС «Куданкулам» и готовы осенью его подписать, заявил гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас сейчас активно пошла работа по третьему и четвёртому [блокам], уже идут работы, и мы сейчас согласовали с индийскими партнерами, готовы осенью подписывать пятый и шестой блок», - сказал Кириенко.

Он напомнил, что 10 августа прошла торжественная церемония передачи первого блока АЭС «Куданкулам». «Тогда [индийский министр] как раз обратился с просьбой ускорить пуск второго блока. Докладываю: 29 августа состоялся пуск второго блока, сейчас идет набор мощности», - отметил гендиректор «Росатома».

По его словам, индийская сторона очень довольна работой. «У нас характеристики блока лучше, чем по контракту. Тот случай, когда мы сделали лучше, чем обещали. У нас получается КПД на 2,5% больше, мощность на 2,5% больше, а коэффициент готовности, то есть пользы от него, – на 8% больше, чем предусмотрено по контракту», - пояснил Кириенко.