Agrium и Potash Corp. объявили о слиянии

Два крупнейших в Канаде производителя минеральных удобрений - Agrium и Potash Corporation of Saskatchewan - подписали соглашение о слиянии, в результате которого будет создана крупнейшая в мире компания в этой отрасли. Акционеры Potash получат 52% объединенной компании, ее капитализация достигнет $36 млрд, пишет The New York Times.

О том, что два крупнейших в Канаде производителя удобрений могут объединить свои усилия в борьбе с падающими ценами и низким спросом на калийные удобрения, стало известно в конце августа. Средняя цена на хлористый калий в первом полугодии 2016 г. составляла $188/т против $242/т за тот же период 2015 г.

Слияние должно помочь Potash Corp. обезопасить свои прибыли, воспользовавшись стабильными розничными связями Agrium, которая продает удобрения и семена фермерам. За первое полугодие розничный бизнес принес Agrium $8,1 млрд выручки, снизившись на 3,6% по сравнению с прошлым годом, тогда как выручка от продажи удобрений упала на 25% до $1,5 млрд за тот же период. Agrium сделка позволит увеличить линейку продукции.