Минпромторг предложил запретить госзакупки иностранной мебели

Минпромторг России разработал проект постановления правительства о запрете на госзакупки иностранной мебели (за исключением поставок из государств - членов Евразийского экономического союза).

Соответствующий проект «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В перечень мебели, которую нельзя будет закупать за рубежом, в частности вошли: кухонная мебель, мебель для офисов, матрасы, диваны, мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной, стенные панели, напольные панели (включая ламинат, паркет) и т. д.

«За последние 20 лет мебельная промышленность России значительно обновилась и модернизировалась, на предприятиях установлено совершенное, в основном импортное высокопроизводительное оборудование, позволяющее выпускать изделия мебели, не уступающие по своим потребительским (качеству, экологичности, дизайну) свойствам зарубежным аналогам», - говорится в пояснительной записке Минпромторга.

В Минпромторге отмечают, что ежегодный объем производства мебели в России на протяжении 3 последних лет составляет около 140 млрд руб. По данным Минэкономразвития, ежегодный объем закупок мебели и иной продукции деревообработки для государственных и муниципальных нужд за аналогичный период составляет около 30 млрд руб.