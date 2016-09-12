Анонс «Ведомостей» на 13 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Эдвард Сноуден рассказал, как ему живется в России;

Ангола обошла Россию, став крупнейшим поставщиком нефти в Китай;

до 1 млн руб. в месяц платят в России коммерческим директорам, умеющим менять стратегию продаж.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: частный автотранспорт вытеснят машины с автопилотами, работающие по схеме каршеринга

и статью на полосе «Комментарии»: Алексей Левинсон из «Левада-центра» написал колонку о признании его организации иностранным агентом.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».