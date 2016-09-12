Анонс «Ведомостей» на 13 сентября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Эдвард Сноуден рассказал, как ему живется в России;
Ангола обошла Россию, став крупнейшим поставщиком нефти в Китай;
до 1 млн руб. в месяц платят в России коммерческим директорам, умеющим менять стратегию продаж.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: частный автотранспорт вытеснят машины с автопилотами, работающие по схеме каршеринга
и статью на полосе «Комментарии»: Алексей Левинсон из «Левада-центра» написал колонку о признании его организации иностранным агентом.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».