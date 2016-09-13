Поставки пива на Украину в первом полугодии 2016 года выросли более чем в три раза

Около двух третей экспорта российского пива (62,4%) в первом полугодии 2016 г. пришлось на Украину, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможенной статистики, предоставленные одним из крупных участников рынка. Несмотря на введенное Киевом с 2016 г. продуктовое эмбарго в отношении российских товаров, в число которых входило и пиво, поставки этого напитка на Украину за указанный период выросли в 3,3 раза — с 1,86 млн до 6,06 млн дал. Срок эмбарго истекает 31 декабря 2017 г.

Факт поставок российского пива на Украину подтверждает Центральная акцизная таможня, через которую в первом полугодии на этот рынок было экспортировано 324 100 дал пива против 262 700 дал за аналогичный период 2015 г. Увеличение экспорта пива на Украину в этом году зафиксировал также Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Основными экспоретами на Украину являются компании — МПКБ «Очаково» (поставки выросли в 5,6 раза, до 2,69 млн дал), ООО «Липецкпиво» (в 9 раз, до 1,56 млн дал) и МПК (в 27,3 раза, до 0,26 млн дал). В отделе продаж «Липецкпива» объемы экспорта на Украину назвали «похожими». В других компаниях от комментариев воздержались. По словам менеджера «Липецкпива», компания в 2016 г. подписала контракты с четырьмя крупными компаниями из ДНР и ЛНР, куда продукция доставляется «самовывозом». Продукция «Очаково» и МПК, по его словам, также присутствует в регионах. Международные производители пива такие как Efes, Carlsberg, Anheuser-Busch InBev и Heineken заявили, что не ввозят пиво на Украину из России.

По сведениям директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, кроме пива на неподконтрольные Киеву территории ЛНР и ДНР поставляются также российские водка и вино.