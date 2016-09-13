Выручка IKEA за финансовый год выросла до рекордных 34,2 млрд евро

Шведская компания IKEA, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть магазинов мебели и товаров для дома, увеличила продажи в минувшем финансовом году на 7,1% до рекордных в истории компании 34,2 млрд евро. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Однако рост продаж замедлился по сравнению с предыдущим годом (в прошлом году продажи показали рост на 11%).

Наибольший рост продаж зафиксирован в Китае, Австралии, Канаде и Польше. Кроме того, компания до конца 2016 г. откроет первые магазины в Индии и Сербии.

Всего за минувший фингод магазины IKEA посетили 783 млн человек. IKEA опубликует показатель прибыли за минувший фингод в декабре.

В России IKEA работает с 2000 г., ее сеть объединяет 14 торговых центров «Мега» с магазинами ИКЕА. В 2014 г. компания утвердила стратегию, которая предусматривает строительство 10 новых торговых центров в России до 2025 г.