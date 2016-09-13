РЖД предложила ввести систему take-or-pay для грузоотправителей – «Коммерсантъ»

ОАО «РЖД» предложило изменить устав железнодорожного транспорта и внедрить систему договоров take-or-pay (»бери или плати») для инвестиций в инфраструктуру. Как пишет «Коммерсантъ», это говорится в письме старшего вице-президента компании Сергея Мальцева, которое было направлено в Минтранс в июле. Предлагаемая система подразумевает, что то грузоотправитель будет заявлять на несколько лет вперед объем перевозок и получать приоритетный доступ к инфраструктуре, а за невыборку заявленного объема будет платить штраф. Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры.

Представитель РЖД подтвердил изданию, что для введения этой схемы нужно изменять устав. Компания подготовила законопроект о том, что грузоотправители, подписавшие такой договор, получат право на приоритетный доступ к инфраструктуре и что за нарушение договора их будут штрафовать.

Подготовленные предложения сформулированы в соответствии с поручением президента по развитию портовых мощностей в Тамани. Владимир Путин потребовал изучить возможность заключения соглашений между РЖД и грузоотправителями и операторами портов по приоритетному доступу к железнодорожной инфраструктуре и ее вводу.

Минэкономразвития поддержало внедрение договоров take-or-pay, сообщил представитель ведомства. В аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича сказали, что внесенные предложения прорабатываются. В ФАС пока не в курсе.

Идея ввести договоры take-or-pay обсуждается давно, отметил один из источников «Коммерсанта». По его словам, эта схема ставит под угрозу принцип публичности перевозок, создает риски, что РЖД начнет развивать инфраструктуру за счет недофинансирования других направлений и вызывает опасения, что take-or-pay станут добровольно-принудительными. Еще один источник в отрасли добавил, что внедрение схемы требует гарантий долгосрочной стабильности железнодорожных тарифов. Руководитель «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что в нынешнем виде предложения РЖД допускают использование take-or-pay не только для инфраструктуры, в которой заинтересован грузовладелец, но и как вариант внесения предоплаты, что создает риски дискриминации участников рынка по доступу к инфраструктуре.