Группа «Сумма» будет судиться за право завершить реконструкцию аэродрома в Калининграде

Компания «Стройновация» (входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова) не согласна с решением Росавиации о расторжении контракта на реконструкцию аэродрома в аэропорту «Храброво» (Калининград) в одностороннем порядке, соответствующий иск подан в Арбитражный суд Москвы, сообщает пресс-служба «Стройновации». Компания своевременно приступила к выполнению работ по контракту.

В настоящее время расширен перрон на пять самолетов, реконструирована площадка противообледенительной жидкости, реконструирована рулежная дорожка РД-6, на 70 % построена новая магистральная рулевая дорожка (МРД-М), на 25% – новая скоростная рулевая дорожка (РД-D); всего работ выполнено на 862 млн руб., сегодня на строительной площадке задействовано 209 человек и 44 единицы техники, работы ведутся в две смены, говорится в релизе.

Размер контракта, заключенного с Росавиацией в 2014 г., – 3,2 млрд руб. Аэродром реконструируется к чемпионату мира по футболу 2018 г., завершить работы надо в ноябре-декабре 2016 г. Росавиация сообщала, что отставание от сроков составляет 9 месяцев, это стало причиной расторжения контракта. «Стройновация» в августе сообщала, что отстает на полгода и готова сдать объект в июне-июле 2017 г. «Стройновация» не сообщает, какие аргументы представит в суде. Отставание от сроков является основанием для заказчика расторгнуть госконтракт во внесудебном порядке.