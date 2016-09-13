Суд отправил под домашний арест гендиректора летного спецотряда «Россия»

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест гендиректора ФГУП «Специальный летный отряд "Россия» Ярослава Одинцева. «Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Одинцева избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест до 6 ноября», – сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство следствия.

Одинцеву инкриминируется превышение должностных полномочий. В апреле суд арестовал троих фигурантов этого же дела – начальника службы закупок спецотряда «Россия» Игоря Коваленко, члена конкурсной комиссии Дмитрия Позднякова и одного из руководителей ЗАО «Прибор-сервис» – Алексея Меницкого. Всем троим было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.