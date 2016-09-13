«Роснефть» сообщила о первой поставке нефтепродуктов греческой Hellenic Petroleum

«Роснефть» сообщила о поставке первой партии нефтепродуктов греческой компании Hellenic Petroleum SA, передает ТАСС. 30 000 т мазута были погружены в порту Туапсе на танкер Kriti Rock для отправки в Аспропиргос.

Одновременно с этим стороны договорились о поставке первой партии нефти сорта CPC Blend, отгрузка которой будет осуществлена в конце сентября.

«Роснефть» и греческая Hellenic Petrolеum в конце мая подписали соглашение об основных условиях поставки нефти и нефтепродуктов. Российская компания сообщала, что достигнутая договоренность выводит сотрудничество с греческими партнерами на новый уровень, так как закладывает основу для заключения прямых контрактов с Hellenic Petroleum по поставкам нефти и другого сырья для нефтеперерабатывающих заводов в Греции. Документ также позволит «Роснефти» получить возможность самостоятельной реализации нефтепродуктов, произведенных на нефтеперерабатывающих мощностях Hellenic Petroleum, для целей бункеровки и трейдинга.