«Транснефть» к 2018 году хочет стать оператором поставок нефтепродуктов на бирже

АК «Транснефть» менее чем за два года планирует стать оператором товарных поставок нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщил заместитель вице-президента, директор департамента транспорта, учета и качества продуктов Владимир Назаров на экспертном совете компании.

По его словам, в настоящее время разработана «дорожная карта» по реализации этой задачи. Она согласовывается с биржей и Федеральной антимонопольной службой, затем будет согласовываться с ЦБ, добавил Назаров.

Оператор товарных поставок осуществляет контроль и учет товарных поставок по итогам биржевых торгов и обеспечивает гарантии исполнения договоров. В настоящее время функции оператора товарных поставок (ОТП) на рынке нефтепродуктов СПБМТСБ выполняет ООО «ПТК-терминал». Институт ОТП создан в рамках проекта по мелкооптовой торговле нефтепродуктами на бирже.