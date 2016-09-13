ГТЛК получит 5 млрд рублей в рамках докапитализации

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) до конца года получит 5 млрд руб. на развитие лизинга самолетов российского производства. «Принято решение на 5 млрд руб.: 4 млрд пойдут непосредственно на Sukhoi Superjet, миллиард будет направлен на поддержку L-410», – сказал Мантуров.

В 2015 г. ГТЛК в рамках докапитализации получила 30 млрд руб., что позволило полностью оплатить производство десяти самолетов SSJ-100 и частично авансировать строительство еще 22.