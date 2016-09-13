Гендиректор «Санрайз тур» получил три года колонии по обвинению в неуплате налогов

Пресненский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы гендиректора турфирмы «Санрайз тур» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 650 млн руб., сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

«Суд признал Мазурова виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы», - сказала представитель суда.

По версии следователей, в период с 2008 по 2010 г. Мазуров от имени возглавляемых им турфирм внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации и обеспечил ее предоставление в налоговый орган, из-за чего в бюджет России не были уплачены налоги на сумму свыше 650 млн руб.