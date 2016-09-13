Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 13 сентября 2016 года

Политика

В Сирии официально вступил в силу режим прекращения огня. Россия и США надеются через неделю начать более широкое военное сотрудничество и перейти к следующей стадии урегулирования конфликта читать на WSJ.com читать на FT.com

Перед выборами в Думу КПРФ пытается стать более привлекательной для молодого поколения. Для этого партия выпускает постеры, на которых Ленин, Сталин и Маркс изображены в современном контексте читать на WSJ.com

Хиллари Клинтон, которая почувствовала себя плохо на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября, призналась, что прежде с ней уже такое случалось пару раз. Но это вызвало новые вопросы о состоянии ее здоровья незадолго до президентских выборов, и теперь больше американцев сомневаются в ее честности читать на FT.com читать на WSJ.com

Венгрию «следует исключить из ЕС» из-за ее отношения к беженцам, заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн читать на FT.com

Экономика

Руководители ФРС США расходятся во мнениях относительно возможного повышения процентных ставок в сентябре, поэтому они склоняются к тому, чтобы подождать с этим еще немного читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп выступил с критикой в адрес ФРС и заявил, что Центробанк держит процентные ставки низкими из политических соображений, чтобы помочь президенту США Бараку Обаме читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономическая активность Китая восстановилась в августе, свидетельствует ряд экономических данных. Этому способствовали государственные инвестиции в инфраструктуру. Теперь правительство может больше сосредоточиться на снижении долга читать на WSJ.com читать на FT.com

Глобализация, вопреки распространенному мнению, не приводит к росту неравенства в развитых странах, сказано в исследовании Resolution Foundation читать на FT.com

Белый дом предпринимает последнюю при Бараке Обаме попытку спасти переговоры в ЕС о Трансатлантическом партнерстве в области торговли и инвестиций (TTIP), хотя в Европе растет недовольство этим соглашением читать на FT.com

Крупный план

Монголия и ее население привыкли жить за счет займов. Но экономика Монголии особенно сильно пострадала из-за падения цен на сырье. Поэтому страна столкнулась с огромным бюджетным дефицитом, и теперь внешний долг Монголии примерно вдвое превышает ВВП читать на FT.com

Автомобили

Концерн PSA, выпускающий автомобили Peugeot и Citroen, планирует создать сервис по вызову водителей, который конкурировал бы с Uber. Это отличается от стратегии других автопроизводителей, предпочитающих становиться партнерами подобных сервисов читать на FT.com

Продажи PSA в первом полугодии выросли на 9,5% в Европе, но в Китае они снизились на 19%. Поэтому концерн попытается исправить ситуацию в Китае так же быстро, как это ранее получилось в Европе читать на FT.com

В Израиле никогда не было сильной автомобильной отрасли. Но теперь в автомобилях все больше применяются высокие технологии, и это создает возможности для израильских стартапов читать на FT.com

Энергоресурсы

Международное энергетическое агентство (МЭА) резко снизило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2016-2017 гг., отметив слабый спрос в Китае и Индии читать на WSJ.com читать на FT.com

Нефть во вторник утром подешевела на фоне доклада МЭА о слабом росте спроса на нефть читать на WSJ.com

В октябре на гигантском месторождении Кашаган наконец начнется нефтедобыча, но это должно увеличить избыток предложения на рынке нефти читать на FT.com

Royal Dutch Shell разработала робота Sensabot, который будет следить за оборудованием и безопасностью на месторождении Кашаган в Казахстане. Он стал первым роботом, одобренным для использования нефтегазовыми компаниями во взрывоопасных местах, что позволит не посылать туда рабочих читать на FT.com

Потери кредиторов по дефолтам нефтегазовых компаний США, произошедшим с 2015 г., стали больше, чем в предыдущие годы, выявило исследование Moody's читать на FT.com

Финансы

Хедж-фонды и другие опытные инвесторы все больше полагаются на специалистов по поиску и анализу альтернативных данных, чтобы лучше понять положение дел в компаниях и отраслях читать на WSJ.com

Wells Fargo запретил некоторым сотрудникам продавать допуслуги клиентам после того, как банк был оштрафован на $185 млн за свои методы продаж. Несколько сотрудников банка будут вызваны на слушания банковского комитета сената по этому делу. Также некоторые акционеры призвали Wells Fargo вернуть бонусы, выплаченные ответственным за нарушения топ-менеджерам читать на WSJ.com читать на FT.com

Wells Fargo отменит все планы продаж для своего розничного банка в январе, чтобы вернуть доверие клиентов. Недавно стало известно, что сотрудники банка ради выполнения плана продаж открывали счета без ведома клиентов читать на WSJ.com

Швейцарские банки и потребители приспособились к отрицательным процентным ставкам, но до сих пор сохраняется беспокойство по поводу того, как они отразятся на отрасли в долгосрочной перспективе читать на FT.com

Банк Англии во вторник выпускает в обращение свою первую «пластиковую» банкноту номиналом пять фунтов. Благодаря этому она будет более прочной. На банкноте изображен бывший премьер-министр Уинстон Черчилль читать на FT.com

Технологии

Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос в понедельник объявил о планах создать гигантскую многоразовую ракету, способную доставлять людей и спутники на орбиту. Это сделает Blue Origin прямым конкурентом компании SpaceX Илона Маска читать на WSJ.com

Samsung Electronics в понедельник номинировала в свой совет директоров Ли Чжэ Ёна, наследника империи Samsung и сына больного руководителя группы. В понедельник рыночная капитализация компании снизилась на $15,9 млрд из-за глобального отзыва смартфонов Galaxy Note 7 читать на WSJ.com

Ожидается, что Samsung SDI перестанет быть основным поставщиком аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7, которые подлежат отзыву из-за угрозы взрыва. Основным поставщиком теперь, вероятно, станет китайская ATL читать на FT.com

Коллективный иск, поданный австрийским студентом Максом Шремсом против Facebook за нарушение конфиденциальности пользователей, передан на рассмотрение в Европейский суд читать на FT.com

Японский производитель чипов Renesas Electronics приобретет американскую Intersil за $3,2 млрд читать на WSJ.com

Amazon на этой неделе начнет продавать в Европе спикеры Echo, способные выполнять голосовые команды читать на FT.com

Медиабизнес

Музыкальная отрасль столкнулась с новым видом пиратства, который очень популярен среди молодых пользователей. Некоторые сайты и приложения позволяют пользователям загружать проигрываемую через потоковые сервисы музыку в формате mp3 читать на WSJ.com читать на FT.com

Глобальные расходы на отображаемую на компьютерах онлайн-рекламу сократятся на $10,7 млрд до $88 млрд к 2018 г., прогнозирует Zenith. Это вдвое больше прогнозируемого снижения расходов на рекламу в печати. Но расходы на мобильную рекламу продолжат быстро расти читать на FT.com

Twitter в четверг впервые проведет прямую онлайн-трансляцию игры Национальной футбольной лиги (NFL). Это станет большой проверкой для Twitter, которая стремится привлечь рекламодателей читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Производитель спортивной одежды Under Armour впервые представит линию дорогой одежды на Неделе моды в Нью-Йорке читать на WSJ.com

Власти Японии снова обсудят легализацию казино, что позволило бы создать отрасль размером $40 млрд в год. Если соответствующий закон не будет принят к осени 2017 г., правительству придется вернуться к этому вопросу уже после Олимпиады в Токио в 2020 г., считают аналитики читать на FT.com

Годовые продажи IKEA увеличились на 7,1% до 34,2 млрд евро благодаря росту на таких рынках, как Китай, Австралия, Канада и Польша. Компания планирует увеличить продажи до 50 млрд евро к 2020 г. за счет выхода на новые рынки и развития онлайн-бизнеса читать на WSJ.com

Правительство Вьетнама планирует привлечь более $2 млрд за счет приватизации двух пивоваренных компаний. Их акции могут привлечь крупнейших мировых производителей пива, которых привлекает многообещающий вьетнамский рынок. При этом объем сделок M&A во Вьетнаме в этом году уже достиг примерно $4 млрд, что много для страны читать на WSJ.com

Недвижимость

Все больше девелоперов в США уменьшают площади для парковок в новых проектах, так как власти городов призывают их освобождать пространство для парков, жилых домов и других потребностей, а людей – использовать общественный транспорт. Кроме того, это сделает жилье дешевле читать на WSJ.com

Некоторые британские фонды недвижимости возобновляют работу после того, как они приостановили ее из-за наплыва инвесторов, желающих вывести свои деньги после референдума о Brexit. Это признак того, что опасений по поводу рынка недвижимости Великобритании становится меньше читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.