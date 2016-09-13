Минэкономразвития внесло в правительство предложения по приватизации «Роснефти»

Минэкономразвития внесло в правительство предложения в отношении приватизации госпакета акций «Роснефти», сказал «Интерфаксу» представитель министерства.

Представитель министерства не стал комментировать их содержание, но напомнил слова министра экономического развития Алексея Улюкаева, который недавно подчеркивал, что провести сделку «мы вместе с консультантом будем готовы, начиная с октября. А дальше уже решения, которые примет правительство. У нас есть все возможности, чтобы провести приватизацию в этом году».

Холдинг «Роснефтегаз», владеющий госпакетом «Роснефти», в конце августа внес свои предложения по приватизации «Роснефти» в Минэкономразвития. Улюкаев тогда отмечал, что оценка пакета в $11 млрд «близка к действительности».

Вице-премьер правительства Аркадий Дворкович на прошлой неделе отмечал, что короткого списка претендентов на приватизацию «Роснефти» еще нет.