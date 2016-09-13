ФАС не ждет, что соль подорожает из-за эмбарго

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев не ожидает дефицита или резкого роста цен на соль в РФ в связи с ее включением в перечень продуктов, подпадающих под действие продэмбарго.

«Я могу сказать, что я помню, что Россия в общем себя обеспечивает. У нас крупные месторождения, часть мы получали с Украины, часть - из Белоруссии. И в этом смысле маневр в рамках единого экономического пространства по соли у России [есть]. Я думаю, не будет никаких проблем», - сказал он журналистам.

На дополнительный вопрос, означает ли это, что не будет ни дефицита, ни скачкообразного роста цен, Артемьев ответил утвердительно. «Наши предприятия, включая белорусские предприятия, - то, что добывается в рамках единого нашего экономического союза, - закрывают потребности по соли. Поэтому, думаю, что никаких оснований, в общем, никаких проблем у нас не будет. Мы вообще такая соляная держава», - заключил глава конкурентного ведомства.

Сегодня правительство России расширило список продуктов, поставки которых запрещены в рамках продовольственного эмбарго, действующего с 7 августа 2014 г. Согласно постановлению правительства, размещенному на официальном портале правовой информации, в него включена соль.