Дворкович исключил возможность роста цен на соль и ее дефицита

Решение правительства России включить соль в список продовольственного эмбарго поддержит ее отечественных производителей, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

«В соответствии с доктриной продовольственной безопасности, доля российского производства поваренной соли должна составлять не менее 85%, и, с учетом осуществляемых в России инвестиций, пришло время поддержать наших производителей ответными мерами в рамках эмбарго. Принятое решение не вызовет дефицита на рынке - российские производители могут обеспечить страну солью, в стране есть необходимая сырьевая база, производство», - сказал Дворкович.

Также Дворкович отметил, что новое ограничение начинает действовать с 1 ноября - есть достаточно времени, чтобы переориентировать закупки.

Сегодня правительство России расширило список продуктов, поставки которых запрещены в рамках продовольственного эмбарго, действующего с 7 августа 2014 г. Согласно постановлению правительства, размещенному на официальном портале правовой информации, в него включена соль.