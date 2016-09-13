РЖД объяснили сбой в движении поездов на МЦК

Сегодняшний сбой в движении поездов на только что введенном в эксплуатацию Московском центральном кольце (МЦК) был вызван «кратковременной нештатной работой автоматики», ситуация нормализуется, сообщила пресс-служба РЖД.

«Сегодня в 16:30 на станции Андроновка в связи с кратковременной нештатной работой автоматики поезда следовали с увеличенным интервалом. На место незамедлительно прибыли бригады железнодорожников, которые оперативно устранили неисправность. В настоящее время [20.25 мск] поезда следуют с минимальным интервалом в 6 минут», - говорится в сообщении.

В соцсетях появились многочисленные снимки переполненных поездов «Ласточка» в час пик. По сведениям очевидцев, из-за сбоя интервалы движения превышали 20 минут, а поезда стояли по 15 минут.

Движение по МЦК открылось в День города 10 сентября. В течение месяца, до 10 октября, проезд по новому кольцу будет бесплатным. Пока пассажирам доступны 26 станций, 12 пересадок на метро и шесть пересадок на пригородные электропоезда. До конца года откроют еще пять станций.