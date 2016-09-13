Анонс «Ведомостей» на 14 сентября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
YouTube, Apple Music и Spotify оказались под ударом пиратов;
IPO, которое станет крупнейшим за два года, готовят в Китае;
трудовые протесты в 2016 г. становятся все напряженнее.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: глава Volvo Cars рассказал о разработке самоуправляющихся автомобилей
и статью на полосе «Комментарии»: откуда взялся постсоветский исламский радикализм.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».