Анонс «Ведомостей» на 14 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

YouTube, Apple Music и Spotify оказались под ударом пиратов;

IPO, которое станет крупнейшим за два года, готовят в Китае;

трудовые протесты в 2016 г. становятся все напряженнее.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: глава Volvo Cars рассказал о разработке самоуправляющихся автомобилей

и статью на полосе «Комментарии»: откуда взялся постсоветский исламский радикализм.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».