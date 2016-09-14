Чиновники сообщили о планах McDonald's сократить 845 сотрудников в Екатеринбурге

McDonald's до 31 октября сократит 845 сотрудников в Екатеринбурге из-за ликвидации ресторанов. Это ТАСС сообщили в пресс-службе департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Собеседник агентства сослался на поступившую заявку McDonald's. По его словам, данные о сокращении сотрудников McDonald's поступают на протяжении длительного времени. «Они поступают до сих пор. Поэтому цифра сотрудников, попавших под сокращение, незначительно может увеличиться», - сказали он.

Рестораны McDonald's в Екатеринбурге, где работают увольняемые сотрудники, должны закрыться до 31 октября. Их не закрывают, а передают по договору концессии другому оператору, сообщили ТАСС в пресс-службе McDonald's. Договор подписан между ЗАО «Москва-Макдоналдс» и ООО «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). СПП получит право на развитие бизнеса под брендом McDonald's в следующих регионах: Свердловская область, Пермский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Челябинская область, Курганская область, Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО), Республики Татарстан и Коми, Кировская область, Республика Марий-Эл, Чувашия, Удмуртия», - уточнили в компании. Рестораны продолжают работать в обычном режиме, а сотрудникам предложат переоформиться в те же заведения на те же должности, заверили в компании.