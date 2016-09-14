«Аэрофлот» не будет приватизирован в 2017–2020 годах – Минэкономразвития

Минэкономразвития не собирается включать «Аэрофлот» в план приватизации на 2017-20210 гг. Об этом сообщила директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко в интервью Bloomberg.

«Компания должна остаться под присмотром государства», - подчеркнула она.

В настоящий момент государству принадлежит 51,17% акций в «Аэрофлоте». Еще 34,57% акций компании хранятся в Национальном расчетном депозитарии. Это номинальный владелец акций, фактические владельцы этих акций не раскрываются. Дочка «Аэрофлота» - «Аэрофлот-финанс» - владеет пакетом квазиказначейских акций в размере 4,47%. Государственная корпорация «Ростех» контролирует 3,26% акций.

Еще в 2014 г. был выпущен президентский указ, санкционирующий размывание госдоли до 50% + 1 акция. Тогда же Росимущество планировало сделку, в рамках которой одновременно с размещением небольшой допэмиссии, размывающей госдолю до контроля, предполагалось продать квазиказначейский (принадлежащий «дочке» «Аэрофлота») пакет и, возможно, пакет «Ростеха» - всего 8-9% акций на $200-300 млн. Но эти планы не реализовались. На втором этапе «дорожной карты» приватизации - в 2016-2020 гг. - предлагалась продажа более крупного пакета акций - 25%.