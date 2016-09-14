Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 14 сентября 2016 года

Политика

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем ежегодном обращении к Европарламенту заявил, что Евросоюз переживает «экзистенциальный кризис» из-за решения Великобритании покинуть блок и разногласий между странами. В то же время он предложил ряд инициатив для решения различных проблем читать на WSJ.com читать на FT.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило хакеров из России во взломе базы, содержащей конфиденциальную информацию о препаратах, которые принимали некоторые американские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в Рио читать на WSJ.com читать на FT.com

Барак Обама впервые выступил перед сторонниками Хиллари Клинтон без ее участия (она лечится от пневмонии). Обама заявил, что для Трампа Путин стал образцом для подражания читать на WSJ.com

Келлиан Конвэй, новый руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа, оказывает большое влияние на него и меняет его имидж. Благодаря этому Трамп на телевидении стал более дисциплинированным и похожим на президента читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Медиана реальных доходов домохозяйств в США в 2015 г. выросла на 5,2%, по официальной статистике. Это стало лучшим результатом за 50 лет. Но в то же время это противоречит пессимистичной риторике, доминирующей в президентской предвыборной кампании читать на FT.com

Крупный план

Майами вслед за другими американскими городами начал предлагать состоятельным людям гражданство США в обмен на инвестиции. Деньги идут на строительство недвижимости и инфраструктуры, и власти надеются превратить Майами в международный банковский центр, имеющий тесные связи с Китаем. Но критики отмечают, что программа также используется для мошенничества и отмывания денег читать на FT.com

Индустрия

Испытывающая финансовые проблемы Hanjin Shipping продала уже три грузовых корабля. Это свидетельствует, что правительство Южной Кореи не намерено спасать компанию от банкротства читать на WSJ.com

Singapore Airlines уже решила не продлевать лизинг одного из 19 самолетов Airbus A380, которыми она пользуется. Хоть это и не судьбоносный удар для Airbus, но это подчеркивает, как ей трудно находить клиентов для A380, в разработку которых она инвестировала около $15 млрд читать на WSJ.com

Автомобили

Электромобиль Chevrolet Bolt, продажи которого начнутся в этом году, сможет проезжать на одной зарядке аккумулятора около 380 км, утверждает General Motors. Таким образом, в этом отношении он будет превосходить Tesla Model 3, который будет стоить примерно столько же и должен появиться в продаже в конце 2017 г. читать на WSJ.com

В среду на улицах Питтсбурга появятся самоуправляемые автомобили Uber. Компания приглашает до 1000 наиболее лояльных местных клиентов протестировать их. Таким образом, в США у обычных людей впервые появится возможность опробовать самоуправляемые автомобили в реальных условиях читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в среду утром немного подорожала после того, как накануне цены на нее опустились из-за беспокойства инвесторов по поводу сохраняющегося избытка предложения читать на WSJ.com

Инвестиции в нефтегазовые месторождения в этом году должны снизиться еще на 24% до $450 млрд, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Причем в 2015 г. они уже снизились на 25% до $583 млрд. Если тренд продолжится и в 2017 г., он станет самым длинным в истории читать на WSJ.com

В непростое время для энергетического сектора Royal Dutch Shell и другие лидеры отрасли делают ставку на природный газ и пытаются создать для него новые рынки. Так, Shell экспериментирует со станциями, на которых грузовики могут заправиться сжиженным природным газом (СПГ) читать на WSJ.com

Акции энергетических компаний из индекса S&P 500 подорожали примерно на 12% с начала года, но во вторник их котировки значительно снизились. В этом году их акции подвержены волатильности, и рост их котировок связан скорее с отсутствием хороших инвестиционных возможностей в других секторах, отмечают аналитики читать на WSJ.com

Британская электроэнергетическая компания National Grid провела рекордную эмиссию корпоративных облигаций, номинированных в фунтах стерлингов. Ее размер составил 3 млрд фунтов. Это связано с началом программы Банка Англии по покупке корпоративных облигаций читать на FT.com

Финансы

Гендиректор Wells Fargo Джон Стампф в интервью WSJ заявил, что в скандале вокруг практики продаж банка виноваты сотрудники, которые не уважают его культуру читать на WSJ.com

Wells Fargo потерял статус самого дорогого банка мира, уступив его JPMorgan Chase. Во вторник акции Wells Fargo подешевели на 3,3%, из-за чего его рыночная капитализация опустилась до $236 млрд читать на FT.com

Аналитики начинают предполагать, как победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может отразиться на валютном рынке. Пока только мексиканский песо последовательно реагировал на успехи предвыборной кампании Трампа читать на FT.com

В Нью-Йорке во вторник наконец началось судебное разбирательство по иску, поданному бывшим генеральным прокурором штата Элиотом Спитцером против бывшего руководителя AIG Мориса Гринберга еще 11 лет назад. Последнего обвиняют в махинациях с финансовой отчетностью читать на WSJ.com читать на FT.com

Postal Savings Bank of China намерен привлечь $8,1 млрд во время IPO в Гонконге. Таким образом, его IPO может стать крупнейшим с тех пор, как Alibaba провела первичное публичное размещение два года назад. Банк может быть оценен в $49-54 млрд читать на FT.com

Технологии

Samsung стремится поскорее вернуть доверие потребителей и инвесторов в связи с отзывом смартфонов Galaxy Note 7. Проблема оказалась серьезнее, чем ожидалось изначально читать на WSJ.com

SpaceX Илона Маска намерена возобновить запуски ракет Falcon 9 уже в ноябре. Две недели назад ее ракета взорвалась во время тестов на космодроме во Флориде читать на WSJ.com

Еврокомиссия в среду предложила изменить законы, регулирующие защиту авторского права и телекоммуникационные онлайн-сервисы. Таким образом она пытается изменить баланс сил между гигантами из Кремниевой долины и традиционными медиа- и телекоммуникационными компаниями читать на WSJ.com

Китайский миллиардер Чжоу Яхуэй в результате развода передаст своей жене почти 25% акций Beijing Kunlun Tech стоимостью $1,1 млрд. Это один из самых дорогих бракоразводных процессов в истории страны читать на FT.com

Медиабизнес

Новым генеральным директором Time Inc. назначен Рич Баттиста. На этом посту он заменит Джо Риппа, который из-за недавних проблем со здоровьем продолжит оставаться только исполнительным председателем совета директоров читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Немецкая Bayer приобретет американского производителя семян Monsanto за $66 млрд, включая долг читать на WSJ.com читать на FT.com

США пожаловались в ВТО на Китай, обвинив его в том, что власти потратили в 2015 г. на $100 млрд больше, чем разрешено ВТО, на поддержку местных производителей пшеницы, риса и кукурузы читать на WSJ.com

Mylan, подвергшаяся критике за резкое повышение цен на спасающий жизнь препарат от аллергии EpiPen, тратила почти больше всех американских фармацевтических компаний на зарплату топ-менеджеров. За последние пять лет она выплатила им в совокупности почти $300 млн. При этом Mylan – относительно небольшая компания в фармацевтическом секторе США читать на WSJ.com

Японская Takeda намерена потратить до $15 млрд на покупку фармацевтических компаний в США, чтобы увеличить свое присутствие на этом рынке читать на FT.com

Richemont, владеющая брендом Cartier, предупредила о снижении прибыли примерно на 45% по итогам первого полугодия. Производители товаров роскоши испытывают проблемы из-за ослабления спроса в Азии и снижения туризма в Европе читать на WSJ.com

Недвижимость

Мораторий Пало-Альто на строительство новых офисов в его центре служит наглядным примером того, как Кремниевая долина устала от роста аренды жилья, загруженного движения на улицах и нехватки жилья, вызванных сильным увеличением числа рабочих мест в технологических компаниях читать на WSJ.com

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