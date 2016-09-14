Росавиация запретила «Туркменским авиалиниям» летать через Россию

Росавиация прекратит с 19 сентября обслуживание рейсов национальной авиакомпании Туркмении «Туркменские авиалинии» из-за долгов перед российским провайдером аэронавигационных услуг, сообщается на сайте ведомства.

Росавиация объяснила, что такое решение стало «результатом непоследовательных действий туркменской авиакомпании». В течение 2016 г. авиакомпания неоднократно обещала погасить долги.

«Сначала перевозчик обязался оплатить услуги к 27.08.2016, затем к 14.09.2016. Однако в установленные сроки гарантийные обязательства не исполнены. По состоянию на 14.09.2016 задолженность «Туркменховаеллары» составляет $220 000», — сообщили в Росавиации, подчеркнув, что после погашения долга все ограничения с туркменского государственного авиаперевозчика будут сняты.

В настоящее время «Туркменские авиалинии» выполняют рейсы из Ашхабада в Москву, Петербург, а также транзитные полеты через территорию РФ в Минск, Бирмингем и Лондон.