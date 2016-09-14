«ВИМ-авиа» получила допуск на рейсы из «Жуковского» в Германию

Авиакомпания «ВИМ-авиа» получила допуск на выполнение регулярных рейсов из «Жуковского» во Франкфурт. Компания также планирует подать заявки на рейсы и по другим направлениям из нового аэропорта, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя перевозчика.

На вопрос о возможной дате начала полетов в Германию он затруднился ответить.

12 сентября «Жуковский» принял первый регулярный рейс - в аэропорту приземлился самолет компании «Белавиа». Белорусский перевозчик будет осуществлять полеты между Минском и «Жуковским» каждый день. Допуски на регулярные рейсы из нового подмосковного аэропорта по ряду международных направлений также получили «Уральские авиалинии», «Ямал», «ВИМ-авиа» и «Нордавиа».