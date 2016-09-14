ONGC подписала с «Роснефтью» договор о покупке еще 11% «Ванкорнефти»

НК «Роснефть» и индийская ONGC Videsh Limited подписали договор купли-продажи 11% акций АО «Ванкорнефть» и акционерное соглашение, сообщила российская компания.

Сделка будет закрыта после получения необходимых регуляторных и иных согласований, говорится в пресс-релизе. После закрытия сделки ONGC увеличит свою долю участия в АО «Ванкорнефть» до 26%. Доля индийских государственных компаний, таким образом, может увеличиться до 49,9%.

«Реализация условий подписанных документов вкупе с параллельно реализуемой сделкой по покупке 23,9% акций АО «Ванкорнефть» консорциумом инвесторов (Oil India, Indian Oil и Bharat PetroResources) позволит создать уникальный международный энергетический хаб, что значительно повысит производственный потенциал Ванкорского кластера», - пишет «Роснефть».