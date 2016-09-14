Анонс «Ведомостей» на 15 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

российское мороженое завоевывает рынок Китая;

ссылку на аккаунт в Facebook все чаще требуют при устройстве на работу в России;

США и Израиль заключили крупнейший в истории Америки договор на поставку военной помощи.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор Adidas Герберт Хайнер рассказал в интервью о вложениях в Россию и замене людей роботами на европейских и американских фабриках

и статью на полосе «Комментарии»: в год плановой проверки надзорным органом компании показывают худшие экономические результаты.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 14 сентября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 13 сентября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 12 сентября 2016 года
Фото