Анонс «Ведомостей» на 15 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

российское мороженое завоевывает рынок Китая;

ссылку на аккаунт в Facebook все чаще требуют при устройстве на работу в России;

США и Израиль заключили крупнейший в истории Америки договор на поставку военной помощи.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор Adidas Герберт Хайнер рассказал в интервью о вложениях в Россию и замене людей роботами на европейских и американских фабриках

и статью на полосе «Комментарии»: в год плановой проверки надзорным органом компании показывают худшие экономические результаты.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».