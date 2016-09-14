«Роснано» оформит российско-китайский фонд на Каймановых островах

«Роснано» собирается зарегистрировать российско-китайский фонд прямых инвестиций на Каймановых островах. Налоговой экспертизой структуры фонда будет заниматься ООО «ПрайсвотерхаусКуперс консультирование» (подразделение PWC), передает «Интерфакс».

В структуре фонда предполагается создать в юрисдикции Люксембурга одну или две SPV-компании.

«Роснано» и министерство науки и техники Китая подписали соглашение о создании фонда прямых инвестиций в июне 2016 г. Фонд будет оказывать поддержку двустороннему трансферу технологий между Китаем и Россией, а также их импорту из третьих стран с последующим созданием на территории России и Китая промышленных предприятий, филиалов, представительств.