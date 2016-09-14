Россия и Белоруссия не смогли договориться по цене на газ

Переговоры России и Белоруссии по цене на газ оказались безрезультатными. Об этом заявил советник-посланник посольства Белоруссии в России Юрий Ярошевич.

«Переговоры, в которых участвовали вице-премьеры [Белоруссии] Владимир Семашко и [России] Аркадий Дворкович, завершились безрезультатно. Не смогли договориться», - сказал он.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Минск и Москва практически договорились о цене на российский газ и поручил Семашко до 14 сентября выйти на подписание протокола с Россией.

Москва и Минск ведут переговоры о цене газа для белорусских потребителей. В июле министр энергетики России Александр Новак сообщил, что долг Белоруссии за газ составляет $270 млн. Минск долг не признавал, заявляя о несправедливости контрактной цены в $132,77 за тысячу кубометров. Россия настаивала, что до снятия разногласий оплата должна производиться по контрактной цене.