На омском НПЗ «Газпром нефти» произошел пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Омске в четверг утром загорелась коксовая установка, передает «РИА Новости». В настоящее время открытое горение удалось ликвидировать, сообщил источник в экстренных службах региона.

Собеседник уточнил, что возгорание произошло на предприятии «Газпромнефть-ОНПЗ». По его словам, пожарным удалось ликвидировать открытое горение, сейчас идет проливка коксовой установки, чтобы не допустить повторного возгорания.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет.