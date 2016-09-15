Siemens выделит $3 млрд на проекты в Аргентине

Германский промышленный конгломерат Siemens AG подписал соглашение о намерениях с властями Аргентины об участии в энергетических, транспортных и инфраструктурных проектах общим объемом порядка $5,6 млрд, заявил главный исполнительный директор Siemens Джо Кезер.

«Сегодня я счастливый человек, поскольку мы можем помочь в восстановлении страны», - заявил Джо Кезер, отметив, что инвесторы, которые медлят, могут потерять отличные возможности в Аргентине.

По словам Джо Кезера, Siemens выделит порядка $3 млрд на финансирование проектов, которые позволят создать 3000 рабочих мест, а также обеспечат косвенно еще порядка 7000 рабочих мест в Аргентине. Один из проектов, в котором будет участвовать Siemens, - строительство энергоблока мощностью 5 ГВт электроэнергии, заявил глава Siemens.

По словам Джо Кезера, Siemens планирует увеличить вдвое объем своего бизнеса в Аргентине к 2020 г.