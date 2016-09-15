Лоукостер «Победа» сделал выводы из недавнего дебоша опоздавших пассажиров

Лоукостер «Победа» (»дочка» «Аэрофлота») будет добиваться уголовного преследования пассажиров рейса DP157 Москва - Краснодар, которые избили сотрудника авиакомпании и разгромили ее офис в аэропорту «Внуково», сообщила пресс-служба авиакомпании. Инцидент произошел 13 сентября, говорится в релизе. Несколько пассажиров опоздали на посадку и требовали задержать вылет рейса, 10 человек ворвались в офис «Победы», угрожали физической расправой, громили офисную технику, затем избили сотрудника «Победы», утверждает компания. Потерпевший обратился за медицинской помощью, зафиксировал побои и написал заявление в полицию.

«Победа» приняла решение не оставлять без последствий ни одно нарушение пассажирами правил поведения и перевозки: любому пассажиру, проявившему агрессию к сотруднику авиакомпании или другим пассажирам будет тут же отказано в перевозке, при задержке рейса по вине дебошира с него будут взыскиваться убытки, предупреждает авиакомпания.