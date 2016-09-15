В каждом вагоне поездов на МЦК будет дежурить охранник

В каждом вагоне поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) будет дежурить охранник, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на гендиректора дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» Антона Петрова.

«Сейчас мы боремся с вандалами при помощи полиции. Кроме того, постоянно мониторим происходящее в поездах. В дальнейшем планируем усиление охраны поездов, чтобы избежать актов вандализма. Планируем поставить охранника в каждом вагоне», – сказал Петров.

Начальник метрополитена Дмитрий Пегов отметил, что «Ласточки» покрыты специальным составом, который позволяет быстро удалять надписи, нанесенные вандалами.