Улюкаев не исключил возможности приватизации «Башнефти» в этом году

Шанс провести приватизацию «Башнефти» в текущем году есть, считает министр экономического развития России Алексей Улюкаев. «Не совсем, не окончательно [перенесли приватизацию "Башнефти" на 2017 г.]. Какой-то шанс сохраняется [успеть в этом году]», - сказал он (цитата по ТАСС).

Правительство России планировало уже в сентябре-октябре продать госпакет в 50,08% акций «Башнефти», который был оценен в 297–315 млрд руб. Однако затем премьер-министр России Дмитрий Медведев отложил приватизацию компании на более поздний срок. Первый вице-премьер Игорь Шувалов впоследствии отметил, что сделка по продаже госпакета акций «Башнефти» будет проведена после реализации 19,5% акций «Роснефти».

Ранее в четверг Улюкаев заявил, что приватизация госпакета «Роснефти» может состояться в текущем году. До этого министр утверждал, что вероятность приватизации «Роснефти» до конца года составляет свыше 50%, но все же существуют риски по срокам: до конца года сделку могут не успеть провести.