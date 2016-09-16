Спонсор ФК «Ростов» может прекратить финансировать клуб

Генеральный спонсор «Ростова» «Группа Агроком» может прекратить финансирование футбольного клуба, если он регулярно будет нарушать достигнутые соглашения и не защищать деловую репутацию компании. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Сергей Сапотницкий, передает ТАСС.

«Группа Агроком» - это коммерческое предприятие, с другой стороны, это люди. Если интересы группы будут раз за разом нарушаться, причем необоснованно, то, соответственно, совет директоров может принять решение и прекратить финансирование», - сказал Сапотницкий.

По его словам, компания выделяет средства для жизнедеятельности клуба, но не получает ничего взамен. «У нас непростые отношения, мы в прошлом году помогали и помогаем в этом, но, как говорил Остап Бендер, нет взаимности. На игру с "Баварией" мы профинансировали спортивную форму, но руководство клуба не выпустило футболистов в ней. В целом получается ситуация, когда одна сторона свою часть делает, а другая не делает, почему?» - сказал Сапотницкий.

Ранее пресс-служба «Группы Агроком» сообщила, что будет обращаться к футбольному клубу «Ростов» с просьбой не допускать дискредитации в свой адрес со стороны сотрудников клуба.

«Спонсорский контракт на сумму 500 млн руб. был подписан на 5 лет, но клуб практически всю эту сумму в прошлом году уже израсходовал. Мы - генеральный спонсор, тратим очень большие деньги на финансирование», - пояснил Сапотницкий.